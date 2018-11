Faute de jeux sur Steam OS, les Steam Machines vont se mettre à l’émulation

Des jeux Windows bientôt sous Steam OS ?

Il y a 3 ans, Valve présentait ses Steam Machines . Des ordinateurs de jeu au format console relativement chers compte tenu du marché hardware d'alors. Ces appareils tournaient sous, le système d'exploitation maison de Valve. Problème : l'OS utilise une base Linux, et rares sont les développeurs à vouloir créer des déclinaisons de leurs jeux compatibles avec le fameux système au pingouin.Conclusion : Steam OS manque cruellement de jeux. Un état de fait qui pourrait bien évoluer : des redditors ont déniché des traces d'une fonctionnalité intitulée « compatibility tools » dans l'interface de Steam OS. Tout porte à croire que Valve planche sur des fonctionnalités d'émulation pour Steam OS.En résulterait donc une ludothèque autrement plus conséquente, tous les jeux Windows pouvant possiblement être lancés.Pour autant, Engadget précise que cela ne signifie pas que l'on pourra jouer à tout et n'importe quoi. L'émulation étant par nature très instable, il faudra que Valve puisse garantir une expérience de jeu stable et confortable avant de proposer ce nouveau service.Pour preuve, les trouvailles de Reddit sont sans équivoques, indiquant que des « crashes et des suppressions de fichiers de sauvegarde » sont susceptibles d'intervenir en utilisant le service.Une sorte de pansement sur une jambe cassée, en somme.