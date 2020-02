Sony peine à trouver le « juste prix » de sa future PS5

Des coûts de fabrication trop élevés

Lire aussi :

Shadow annonce des retards importants sur ses machines Ultra et Infinite

S'aligner sur le prix de la Xbox Series X

Source : TheVerge.

Alors que la Xbox Series X a été dévoilée en décembre dernier, la PS5 se fait attendre. Certains espéraient une annonce officielle pour ce début de mois de février, en vain. Et pour cause, Sony souhaiterait connaitre le prix de la console concurrente pour s'aligner dessus...D'après les informations de Bloomberg , le coût actuel de production de la PlayStation 5 serait de 450 $. Un montant conséquent, que Sony souhaiterait diminuer au plus vite. En effet, avec de tels coûts et afin de ne pas vendre à perte, la firme japonaise devrait proposer un prix entre 470 et 500 $ au grand public, bien plus élevé que prévu.À titre de comparaison, la PS4 coûtait 381 $ l'unité à la production, pour un prix de vente d'environ 400 $ (400 € chez nous). Bien entendu, certaines avancées technologiques significatives des nouvelles consoles sont onéreuses., qui a pu interroger des sources proches de la conception de la prochaine console de Sony, avance que le principal problème est l'approvisionnement en DRAM et en mémoire flash NAND. Employées pour le stockage et la mémoire vive, il s'agit de pièces majeures, mais qui sont aussi utilisées dans différentes industries, comme celle du smartphone, ce qui a contribué à faire flamber leurs prix D'autres éléments techniques de la console sont plus chers que prévu, à l'instar du système de refroidissement. Une conséquence logique pour une machine considérablement plus puissante , mais qui pèsera sur la facture unitaire de chaque console. D'après le rapport de, ce refroidissement coûterait à Sony plusieurs dollars par PS5, contre moins d'un dollar pour les précédents modèles (PS4 notamment).Au sein de Sony, deux visions radicalement différentes s'affronteraient sur la question épineuse du prix de la PS5. Certains estiment qu'il est nécessaire de s'aligner sur celui de la prochaine console concurrente, théoriquement inférieur à 450 $. Le problème, c'est que cela représenterait une vente à perte pour Sony. Une décision qui avait néanmoins été prise pour la PlayStation 3.L'autre fraction considère que l'entreprise japonaise doit être bénéficiaire dès le lancement de sa nouvelle PlayStation, comme ce fut le cas pour la PS4. La question tarifaire serait le principal élément qui retarderait l'annonce de la console de jeux. En effet, et contrairement à d'autres entreprises, la récente épidémie de coronavirus n'a pas impacté la production de la PlayStation 5, Sony ayant bouclé l'approvisionnement de la majorité de ses composants en amont.Enfin,indique que Sony prévoirait une nouvelle version de son PlayStation VR . L'ensemble serait lancé après la sortie de sa console de salon, afin d'en booster les ventes.