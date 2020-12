Hitman 3 : un trailer de gameplay, de nouvelles fonctionnalités sur PS5 et un support PS VR

Le post de blog poursuit en revenant sur les fonctionnalités propres aux versions PS5 du jeu. La version PS5 profitera ainsi pleinement du retour haptique de la manette DualSense lors de l'utilisation des armes à feu, d'un rendu en 4K/60 images par seconde.

IO Interactive en a également profité pour annoncer qu'Hitman 3, ainsi que ses prédécesseurs, bénéficieront du support PS VR, pour une immersion dans la tête de l'Agent 47 toujours plus poussée.

Enfin, pour les possesseurs des deux opus précédents, il sera possible d'importer les différents lieux ouverts à l'Agent 47 au sein d'Hitman 3 afin de profiter des évolutions graphiques du moteur dernier cri d'IO Interactive.

Hitman 3 viendra remplir son contrat le 20 janvier 2021, non seulement sur PS4 et PS5, mais aussi sur Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia et PC (pour l'heure exclusivement sur l'Epic Games Store).