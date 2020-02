Google Maps : nouveau logo, nouvelle identité, nouvelles fonctionnalités, l'appli fête ses 15 ans !

L'évolution du logo Google Maps au cours des dernières années (© Google)

Maps, une application plus participative que jamais

Lire aussi :

Simple mais efficace, il simule des bouchons sur Google Maps en baladant 99 smartphones avec lui



Google mise sur les transports en commun

Lire aussi :

Google Maps permet enfin de voyager dans l'Hyperspace, façon Star Wars



Source : Google

Google Maps est l'un des symboles du succès de la firme de Moutain View de ces quinze dernières années. Le service aura «» comme on dit, au propre comme au figuré d'ailleurs, et c'est en dévoilant une nouvelle peau que Maps entame cette nouvelle décennie. Logo inédit, navigation utilisateur renouvelée... Quand Google fête un anniversaire, les choses ne sont pas faites à moitié !Une nouvelle version de l'application Google Maps est disponible depuis le 6 février 2020 sur iOS et Android. Celle-ci nous marque dès l'ouverture puisqu'elle arbore un tout nouveau logo, simplifié au possible avec la disparition de l'effet carte, qui laisse uniquement place au célèbre repère en forme d'épingle, présent dans l'appli depuis ses débuts, mais cette fois aux couleurs de Google.Outre un nouveau logo, Maps célèbre l'arrivée de cinq nouveaux onglets facile d'accès : « Découvrir », « Trajets », « Enregistré », « Contribuer » et « Actualités ».Dans le détail, l'onglet « Découvrir » fournit des informations et avis sur les lieux proches de sa position, comme des restaurants. L'onglet « Trajets » offre la possibilité d'optimiser les trajets en mode multi-modal de chaque utilisateur. L'onglet « Enregistré », lui, permet de trier, ranger et en somme organiser dans un seul et même endroit tous les lieux précédemment visités, partagés à la communauté ou recommandés par celle-ci.Un quatrième onglet, « Contribuer », invite comme son nom l'indique chaque utilisateur de Maps à partager ses coups de cœur et avis sur des lieux qu'il a pu visiter. Enfin, l'onglet « Actualités » dresse la liste des lieux à ne pas manquer, repérés par ceux que Google appelle ses « experts locaux », qui sont des utilisateurs transformés en vrais guides à force de contribuer sur le service. Et le tout est partageable avec son réseau.L'année dernière, Google Maps avait innové en déployant, dans plus de 200 villes, une fonctionnalité d'info-trafic des bus, métros et trains en fournissant aux utilisateurs leur taux de remplissage en temps réel. La firme vient d'annoncer l'ajout, dès mars 2020, de nouvelles données permettant aux mobinautes de planifier leurs trajets avec encore plus de précision.Parmi les informations fournies, vous pourrez par exemple vérifier la température à l'avance, grâce aux voyageurs précédents qui auront indiqué s'il faisait plutôt froid ou plutôt chaud à bord du train du soir, par exemple. Les informations concernant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite pourront aussi être remontées, à savoir si leur bus bénéficie d'un siège aménagé, d'un accès adapté ou de boutons d'arrêts spécifiques.Ce n'est pas tout puisque Maps pourra également vous indiquer si une surveillance (automatisée ou physique) est assurée à bord du moyen de transport, ainsi que le nombre de wagons disponibles. Mais cette dernière fonctionnalité ne sera déployée qu'au Japon dans un premier temps.