Google Maps permet enfin de voyager dans l'Hyperspace, façon Star Wars !

Google Maps façon Hyperspace !

Un clin d'œil à Star Wars

Source : BGR

Si le logiciel de cartographie Google Maps est évidemment parfait pour trouver son chemin, que l'on soit à pied, en voiture ou en vélo, il permet également d'observer les différentes planètes au-dessus de nos têtes.En effet, dans la version web de Google Maps , il suffit de dézoomer au maximum, et de passer en vue satellite, pour voyager (via un menu sur la gauche de l'écran) vers d'autres planètes et satellites, comme Callisto, Titan, Cérès ou encore Pluton.Or, depuis quelques jours, lorsque l'on passe d'une planète à une autre, Google a mis en place une petite animation de type «», directement issue de l'univers de Star Wars, comme on peut le voir ci-dessus.Certes, ça ne sert à rien, mais c'est plutôt amusant, et il s'agit sans doute pour Google de rendre un petit hommage à la saga, dont le dernier épisode est toujours en salles.Rappelons en effet queest en salles depuis le 18 décembre dernier, et que vous pouvez retrouver l'avis de Clubic (sans spoil) à cette adresse