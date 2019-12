Google Maps va vous indiquer les rues bien éclairées pour vos balades nocturnes

Trajet mieux éclairé = chemin plus sécurisé

Pas de date de sortie

Source : 9To5Google

Alors que Waze permet désormais de signaler les portions de routes enneigées pour éviter les routes peu praticables, Google Maps veut faciliter la vie des piétons la nuit.Des lignes de code teasant une telle option ont été repérées pardans la dernière version bêta de Maps pour Android . Ce nouveau filtre « Éclairage » serait tout simplement représenté par une ligne jaune apposée sur les rues bénéficiant d'un bon éclairage public de nuit. Au contraire, une marque visuelle va mettre en exergue les axes les plus mal éclairés.Cette fonctionnalité est avant tout pensée pour les piétons, qui doivent se déplacer quand il fait sombre. L'idée de l'application de navigation et GPS de la firme de Mountain View, serait de permettre aux utilisateurs piétons de se sentir plus en sécurité et de mettre toutes les chances de leur côté pour arriver sans difficulté à destination. On sait en effet que rentrer tard chez soi peut se révéler dangereux, dans certaines zones.On ne peut donc que saluer cette initiative et attendre que cette fonctionnalité soit disponible sur une version stable de Google Maps. Cela risque néanmoins de prendre encore un moment puisqu'il semblerait que le développement de cette option n'en soit qu'à ses balbutiements. En outre, quand elle sera finalement déployée, il est probable qu'elle ne soit proposée au lancement que dans les plus grandes villes du monde.émet aussi l'hypothèse que certains pays, dans lesquels les agressions sont les plus courantes, comme l'Inde par exemple, seront privilégiés..Notons qu'au cours des derniers mois, l'application Maps s'est beaucoup améliorée, à bien des égards. D'abord sur la navigation, en s'inspirant de Waze, et en permettant désormais le report d'incidents , mais aussi pour la recherche et la suggestion de lieux et établissements à visiter dans sa ville ...