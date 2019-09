Demain, Google Maps vous demandera automatiquement de noter les artisans du quartier

Maps envisage d'être l'annuaire n°1 des artisans de proximité

Un dispositif tirant parti de l'historique de navigation

Source : Android Police

L'initiative permettra également àd'être un indispensable de la relation de proximité.est aujourd'hui un moyen simple et très compétent pour trouver, en quelques clics, le meilleur restaurant ou l'hôtel disposant du meilleur rapport qualité/prix. Le service de cartographie est devenu un, s'appuyant essentiellement sur les contributions et les évaluations de ses utilisateurs.De leur côté, lessont une catégorie professionnelle qui manque encore de visibilité. Pourtant, lorsqu'un problème survient chez soi, on aimerait bien savoir, aussi facilement,, si les prestations proposées sont de qualité,...va donc proposer très prochainement des outils permettant d'inciter les gens à noter et apporter des informations sur ces petites structures. Depuis le menu de gauche de l'application mobile, dans l'onglet «», Maps va désormais faire apparaître les artisans les plus proches de votre position.La fonctionnalité s'appuiera sur le moteur de recherche,pour présenter les artisans de la zone géographique ciblée. Si vous avez cherché le numéro de téléphone d'un plombier, d'un électricien ou d'une entreprise de nettoyage à domicile, Google Maps sera en mesure de savoir si vous avez passé des coups de fil à ces artisans et vous suggérera alors de créer leur fiche d'information, ou de la compléter, et de déposer uneCes fonctionnalités sont actuellement présentes danspour Android, disponible en bêta pour les testeurs concernés. Elles devraient être disponibles pour tous les utilisateurs d'ici les prochaines semaines.