Waze vous permet de signaler les portions enneigées sur votre parcours

DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

Il neige sur Waze

13 millions d'utilisateurs en France

Source : WhatMobile

L'application permet en effet de signaler, en temps réel, la présence de neige sur une portion de route.Le groupe Waze n'est pas peu fier d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonction au sein de son application, permettant aux automobilistes d'appréhender au mieux leur sortie à l'approche de l'hiver.Une fonctionnalité qui s'inscrit dans l'ambition de Waze de rendre la conduite plus sûre, ambition renforcée par le partenariat renouvelé, pour la cinquième année consécutive, avec l'assureur GMF. Ce dernier va d'ailleurs utiliser les formats publicitaires de Waze pour diffuser des messages de prévention en cas de météo dangereuse.De leur côté, les utilisateurs de Waze vont désormais être en mesure de signaler, en temps réel, une portion de route enneigée, afin de prévenir les autres automobilistes du danger. De cette manière, les usagers pourront modérer leur vitesse en amont, prévoir un équipement ou tout simplement modifier leur itinéraire. À l'inverse, il sera aussi possible de signaler une route fraîchement déblayée.Dans une étude réalisée par Waze en Grande-Bretagne, plus de 52 % des automobilistes ont déclaré avoir déjà annulé un trajet pour éviter de rouler sur la neige. Avec sa nouvelle fonction, Waze espère donc que les utilisateurs pourront préparer au mieux leurs voyages malgré l'hiver qui approche.Selon Ron Wiesengrun,de l'application : «" ».Rappelons au passage que Waze revendique aujourd'hui pas moins de 13 millions d'utilisateurs en France.