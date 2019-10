Google Maps : le report d'incident s'enrichit et débarque sur iOS

Google Maps se la joue Waze

iOS est enfin servi

Source : 9To5Google

Google annonce du nouveau pour Maps, qui s'enrichit de nouvelles options. Voici un récapitulatif des nouveautés.Depuis plusieurs mois, Google Maps permet de signaler les accidents de la route , les contrôles de vitesse ou les embouteillages dans certains pays. Une fonctionnalité demandée depuis longtemps par la communauté, d'autant plus que Waze la propose depuis plusieurs années déjà.Et il devient désormais possible de rendre compte de quatre nouveaux types d'incidents : construction, fermeture de voies, véhicules arrêtés et présence d'objets sur la route (tels que des débris). Google n'est pas allé chercher bien loin, tout cela existe déjà sur Waze, bien plus complet en termes de report d'incidents sur la voie. Mais la firme de Mountain View montre néanmoins qu'elle est sur le bon chemin pour rendre Maps aussi complet que l'application concurrente, d'ailleurs rachetée par Google en 2013 Quoi qu'il en soit les conducteurs vont pouvoir adapter leurs trajets et leur conduite au mieux, au regard des événements qui ont lieu sur la route, et rapportés quasiment en temps réel sur l'application par les utilisateurs. Le groupe américain indique que cette nouveauté sera déployée massivement avant la fin de semaine sur Android... et iOS.Car oui, c'est l'autre information importante relative à Maps aujourd'hui. Google nous informe que les usagers de la route équipés d'un iPhone vont eux aussi pouvoir signaler des accidents, ralentissements, contrôles ou autres incidents. «», s'enthousiasme Sandra Tseng, Product Manager Google Maps.Une bonne nouvelle pour tout le monde puisque plus la communauté est importante, plus les données en temps réel seront exactes et précises.