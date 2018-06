Google Maps propose désormais une refonte basée sur le Material Theming

La refonte bientôt disponible pour tous

Modifié le 27/06/2018 à 15h13

Lors de la dernière édition de sa conférence annuelle, Google avait présenté le, considéré comme une évolution logique du Material design déjà largement présent sur les outils de Google. De façon générale, cette amélioration tend à conserver quelques propriétés de l'ancien design, tout en étant capable de s'adapter à d'autres plateformes qu'Android. Ainsi, il était logique que la firme commence à adopter ce Material design 2 sur ses plateformes. Il y a quelques jours, Android Police remarquait que certains utilisateurs pouvaient désormais profiter de nouveau design directement dans l'application Google Maps, le service de cartographie de la compagnie.Le design de la section «» était alors considéré comme le plus modifié par rapport à la version précédente. Plus d'informations graphiques et de contenu sont désormais proposés via le carrousel à défilement. Concernant les catégories, de nouvelles icônes apparaissent à côté de ce dernier.Finalement, Google a officialisé la nouvelle , indiquant ainsi que la mise à jour graphique serait accessible à tous les utilisateurs. Globalement, la nouvelle interface de Google Maps est plus blanche tandis que la policeest largement utilisée. Quant au contenu, il s'articule désormais en grande partie autour de cartes.La mise à jour est actuellement en déploiement. Elle devrait être accessible à tous dans les jours à venir. Outre cette nouveauté graphique, Google s'est également penché sur le contenu, afin de se pencher sur une fonctionnalité qui pourrait signaler les radars.