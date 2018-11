Twitter : des milliers de comptes invitant les démocrates à ne pas voter supprimés

Pixabay

De faux démocrates... qui viennent des États-Unis

Alors queaméricaines ont lieu ce mardi 6 novembre 2018,a procédé à un important nettoyage à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, qui a pour conséquence la suppression d'environ 10 000 comptes., a déclaré un porte-parole du réseau social dans un communiqué relayé par nos confrères de The Verge.Les comptes Twitter supprimés affichaient des messages dissuadant les électeurs de voter lors des élections américaines de ce mardi. En réalité,C'est le Parti démocrate lui-même, via son comité de campagne, qui a signalé les tweets illégaux au réseau social, qui a indiqué avoir a stoppé la pratiqueLes auteurs, eux, n'ont pour l'instant pas été démasqués, mais tout porte à croire qu'ils se trouvent aux États-Unis.Depuis plusieurs mois, Twitter mène une lutte féroce contre la désinformation, la propagande et toute autre menace dans les différents processus électoraux. Tout récemment, le réseau social a ajouté une fonction à son processus de création de rapports, qui permet aux twittos de spécifier un message qui a été envoyé par un bot. En mai et juin, Twitter a annoncé avoir suspendu plus de 70 millions de comptes.