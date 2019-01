Les revenus de Twitter en hausse malgré une baisse du nombre d'utilisateurs

Twitter fait le grand ménage

Le principal gagne-pain de la firme reste bien entendu les revenus publicitaires, ils ont permis àd'engranger pas moins depour ce troisième trimestre, portant son chiffre d'affaires à 758 M $ contre 702,6 M $ pour le trimestre précédent. Des chiffres très intéressants pour la plateforme, qui voit son titre boursier bondir depuis la publication de ces informations.Avec son économie basée sur la rente publicitaire, on pourrait s'attendre à ce que le nombre d'utilisateurs de la plateforme soit en hausse lorsque les revenus les sont eux aussi. Seulement, ce n'est pas le cas ici puisque Twitter à perdu plus de 9 millions d'utilisateurs actifs par rapport au trimestre précédent, un chiffre qui devrait poursuivre sa dégringolade. Toutefois, le groupe affirme que cette baisse d'utilisateurs est due à sa volonté de rendre son réseau plus « sain ».Twitter a effectivement agi sur plusieurs fronts ces derniers mois, tout d'abord en supprimant des milliers de comptes de propagande politique, ces « fameuses usines à trolls » russes et iraniennes, et en continuant ses efforts avec les comptes suspects. Le groupe aurait ainsi démantelé un réseau de bots pro-saoudien, ainsi que de nombreux autres comptes liés au site de fake newset autres théoriciens du complot.En outre, selon l'analyste Brian Wieser, le grand ménage qui a pour but de rendre la plateforme plus saine améliore "".