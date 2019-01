Twitter : les emojis désormais tous égaux quels que soient leur sexe et couleur

Les variations de certains emoji contenaient plus de caractères

Un souci technique désormais résolu

Lea annoncé sur son blog avoir revu l'intégralité de sa gamme d'. À partir d'aujourd'hui, chacun d'entre eux comportera le même nombre de caractères.Cette curieuse révélation a été effectuée par Andy Piper, senior développer pour le réseau social : «».Le siteoffre plus d'explications. Un emoji d'homme par exemple, demande 2 caractères. Si l'on choisit un emoji représentant un homme au ton mat, on ajoute des informations à l'emoji de base, ce qui comptait pour 4 caractères. Selon l'emoji, le nombre de caractères demandé pouvait monter jusqu'à 14.Ce souci technique a désormais été corrigé, avec l'intégration des récentes mises à jour d', le standard universel permettant l'échange de texte dans le monde. Désormais, chacun des plus de 2 823 emoji disponibles ne représente que deux caractères.Pour Twitter, cette modification marque un «» et permet aux utilisateurs de s'exprimer en reflétant plus d'inclusion et de diversité dans chacun de leurs tweets.