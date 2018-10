Twitter renforce sa sécurité à la veille des élections de mi-mandat américaines

Twitter se bat contre les faux profils

Après les élections présidentielles qui se sont tenues en 2016 aux États-Unis, Facebook etont tous deux découvert que leur plateforme respective avait été exploitée pour une large campagne d'influence. De fait, il n'est pas étonnant que Twitter annonce unealors que lesse dérouleront le 6 novembre.De fait, plusieurs pratiques sont désormais interdites par la plateforme à l'oiseau bleu, dont le vol de photo (d'un utilisateur ou d'une banque d'images) ou de biographie, mais également la mise en avant d'une fausse localisation. Dans ce genre de cas, Twitter pourra considérer ces contenus comme étant fake et prendre des mesures. Une telle mise à jour pourrait lui permettre d'éviter la création et l'augmentation de faux profils mettant par exemple en avant un jeune homme étudiant et vivant aux États-Unis, alors que le créateur du compte est issu de Russie. Pour rappel, Moscou constitue l'un des territoires qui a le plus largement contribué à la large campagne d'influence lors des élections, que ce soit les présidentielles américaines ou le Brexit.De la même façon, un utilisateur qui a été, s'exposant même à d'autres mesures punitives. Enfin, le partage d'informations piratées pourra entraîner un bannissement du service.Comme l'explique la compagnie de Jack Dorsey : «».Lors de sa prise de parole devant le Congrès en septembre, Jack Dorsey a indiqué que le réseau social s'était déjà débarrassé de 770 comptes ayant violé les règles de conduite de Twitter.Concernant ces nouvelles règles, il ne serait pas étonnant d'assister à une autre purge, bien que certainement plus légère que les précédentes.