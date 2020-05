Google Duo va permettre des appels visios jusqu'à 32 personnes

Lire aussi :

Google plus vraiment Duo

Source : Android Police

Fin mars, Google augmentait sa limite de participants à un appel de groupe à 12 participants (contre 8 auparavant). Aujourd'hui, Google a confirmé sa volonté de déplacer cette limite à 32 participants.Le géant américain a d'ores et déjà fait parvenir des emails mettant en avant les futurs appels de groupe à 32 participants. Le géant en profite également pour rappeler que les conversations effectuées via son application d'appels vidéo sont «», à l'instar de WhatsApp , sans oublier de mettre en avant la nouvelle fonction «».En effet, lors d'une conversation vidéo sur Google Duo, il est possible de réaliser une capture d'écran, grâce à la fonction « Moment », en pressant simplement un bouton à l'écran. La capture d'écran est alors automatiquement enregistrée dans la « Bibliothèque » des différents participants.