Google envisage d'interdire les adblockers tiers sur Google Chrome

Tous les bloqueurs ne seront néanmoins pas concernés. La règle entrerait en vigueur au plus tôt cet automne.Dans une publication datant de la semaine dernière sur un forum de discussion des, Simeon Vincent, développeur aguerri pour les extensions de Chrome chez Google, a déclaré que l'entreprise restreindrait désormais certaines fonctions de l', au sein de Manifest V3 . La troisième version du manifeste indique queLedevrait, après quoi seuls les déploiements d'entreprise de Chrome (c'est-à-dire les versions déployées en interne par de grandes entreprises et organisations) pourront utiliser pleinement l'API webRequest pour bloquer les contenus.Des représentants deont contacté aujourd'hui l'équipe depour s'exprimer à ce sujet :».La mise en œuvre de ces nouvelles règles annulerait ainsi efficacement la plupart des extensions, telles que l'excellentou encored'Electronic Frontier Foundation, qui utilisent toutes l'API webRequest pour bloquer les annonces et autres contenus, avant même qu'ils parviennent au navigateur.Google souhaite que les extensions utilisent, en remplacement,, appelée, qui permettrait à Chrome de décider de bloquer (ou non) le contenu, en fonction d'un ensemble de règles (environ 30 000). L'argument de Google est que, car le navigateur doit attendre que les extensions décident d'afficher ou non le contenu.serait donc selon eux plus « rapide » puisque le navigateur peut commencer à charger du contenu alors même qu'il décide ce qu'il doit bloquer.», indique le projet actuel dede Google. «»., l'un des bloqueurs de publicités les plus connus, utilise déjà des règles pour bloquer les publicités et ne devrait avoir aucune difficulté à s'adapter à. Maisest généralement considéré comme moins efficace que certains autres bloqueurs de publicité. Il en va de même du bloqueur de publicités intégré de Chrome, qui bloque uniquement les publicités que Google juge trop importunes ou gênantes.Le développeur d', Raymond Hill, affirme que Google procède à cette modification afin que davantage d'annonces apparaissent au sein de Chrome. «», a écrit Hill dimanche dernier (26 mai) sur un forum de discussion GitHub. «». Eva Galperin , directrice de la cybersécurité à l'EFF, s'est également exprimée à ce sujet : «».Si Google finit éventuellement par bel et bien neutraliser la plupart des bloqueurs d'annonces, sachez que de nombreuxpartagent le même code de base Chromium et ne seront pas affectés par la décision de Google. Les extensions de blocage des publicités seront ainsi () toujours disponibles. On trouvera (entre autres) :, qui utilise une configuration de navigateur différente et dispose d'extensions puissantes de blocage des publicités : Firefox pour Windows , qui propose moins d'offres de blocage des publicités (uBlockOrigin a été officiellement discontinué sur ce navigateur il y a quelques temps, même s'il est toujours possible de l'installer sur Safari) : Safari pour macOS - Brave, dispo pour macOS Android et iOS- Les versions les plus récentes d'Opera, livrées avec leurs propres bloqueurs de publicité : Opera pour Windows - Vivaldi, un navigateur relativement nouveau par les créateurs d'Opera, disponible pour Windows - Les versions bêta de Microsoft Edge, disponibles pour Windows Android , y compris une pour iOS - Chromium lui-même, que Google ne propose pas en tant que package pré-compilé, mais qui peut être téléchargé à partir de sites tiers Nous verrons bien à l'automne si ces changements ont bel et bien lieu ou non.