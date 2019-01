Wikipedia va s'associer à Google Translate pour faciliter la traduction de ses articles

Google Traduction directement accessible dans les outils d'édition de Wikipédia

Le moteur de recherche n'a aucun intérêt commercial dans ce partenariat

Source : Engadget

s'est donné pour mission de mettre à disposition de tous l'intégralité des connaissances humaines. Le dernier obstacle pour l'encyclopédie en ligne reste la barrière de laPour répondre à ce problème, la fondation Wikimédia, qui édite Wikipédia, a noué un partenariat avecafin d'y intégrer l'outil Google Traduction. Les éditeurs bénévoles sur la plateforme peuvent désormais utiliser le système dedéveloppé par la marque américaine directement dans leurs outils de publication.Google Traduction va recevoir le support deà cet effet, dont le haussa, le kurde (le kurmanji), le yoruba et le zoulou. L'objectif est de proposer, partout où il est possible de le faire, l'intégralité des pages Wikipédia rédigées en anglais, la langue de référence de l'encyclopédie.Google a pris en compte les spécificités de la plateforme Wikipédia et assure que les traductions générées par le logiciel seront publiées sous licence libre. Google ne pourra pasdes contributeurs ou des utilisateurs de Wikipédia et les utiliser pour son activité publicitaire.», indique la Fondation Wikimedia. Cette association n'est pas nouvelle entre les deux entités. Google avait déjà communiqué sur la volontéà rendre accessibles les publications rédigées en anglais en Indonésie. Le moteur de recherche a également fait un don à la Fondation par le passé pour soutenir son action.