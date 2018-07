Google Docs embarque désormais un correcteur orthographique basé sur l'IA

Des erreurs complexes

Modifié le 27/07/2018 à 11h16

Lors de la conférence Google Cloud Next qui s'est tenue à San Francisco du 24 au 26 juillet, Google a dévoilé une série de mises jour dédiée, entre autres, à sa G Suite. De fait, la société américaine a présenté un nouvel outil qui permettra aux utilisateurs de faire moins de fautes lorsqu'il rédige un texte sur. Pour se faire, ces derniers pourront exploiter les compétences, un correcteur basé sur l'intelligence artificielle.Comme l'explique l'entreprise, le correcteur en question sera capable de détecter des mots alors que l'orthographe est correcte, mais que l'erreur est d'ordre grammatical. Plus concrètement, cela signifie que le nouvel outil sera capable de signaler une faute de type : «» et de proposer la bonne orthographe. Là où les logiciels de traitements de texte classique tels que Word ne mettent pas en valeur l'erreur puisqu'ils ne la repèrent pas, le nouveauproposera une correction. Outre les types de fautes concernant les articles,s'intéressera à la structure de la phrase, à l'exemple des propositions subordonnées et de la ponctuation (dont manque de virgule).Pour l'instant, Google indique que la fonctionnalité est seulement disponible en anglais. Reste à savoir si les francophones pourront en profiter dans les mois à venir. Actuellement, le correcteur orthographique est accessible aux membres du programmede la G Suite.Outre cette nouveauté, l'entreprise a également indiqué que la fonctionnalitéallait faire son arrivée sur Hangouts Chat, en plus de Gmail.