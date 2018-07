Google pense avoir trouvé la solution contre le phishing

Benny Marty / Shutterstock.com

Les clés de sécurité : comment ça marche ?

Une technologie disponible depuis 2014

Modifié le 24/07/2018 à 14h55

Si vous vous pensez en sécurité avec l'authentification à double facteur via SMS, détrompez-vous. Là où la majorité des sociétés emploient ce type de double sécurité,utilise depuis 2017 les clés de sécurité pour connecter ses employés à son réseau.Prenant la forme d'un petit dispositif à brancher sur un port USB, lessemblent être le dispositif le plus sûr pour protéger vos différents comptes en ligne.Pour pouvoir bénéficier de cette technologie d'authentification, il vous faudra vous équiper d'une clé compatible. Sur son support, Google vous oriente vers les clés de sécurité FIDO U2F Disponibles pour une trentaine d'euros, ces clés qui utilisent le protocole U2F (qui signifie qu'une nouvelle clé d'authentification est générée à chaque connexion à un service) sont, selon Google, le meilleur moyen d'éviter le Nous vous en parlions d'ailleurs à l'époque. Dès 2014, Google déclarait la guerre aux mots de passe, et proposait sur son navigateurl'authentification à deux facteurs via clés de sécurité.Aujourd'hui, d'autres services se sont mis au pas. Facebook, SalesForce, GitHub ou Dropbox, tout comme de nombreuses applications de gestions de mots de passe qui intègrent désormais la technologie dans leur attirail.Attention toutefois : cette technologie n'est supportée à l'heure actuelle que par Chrome, Firefox et Opera.