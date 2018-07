Google lance une clé physique pour sécuriser l’accès à ses services

Une authentification à deux facteurs renforcée

Modifié le 26/07/2018 à 17h42

La clé de sécurité USB est une protection complète quant à l'accès à votre compte. Google va proposer dans quelques jours sa propre solution avec, sa version destinée aux utilisateurs Google Cloud.Elle sera développée en deux versions, l'une en USB et l'autre en Bluetooth et utilisable avec un smartphone. La clé d'authentificationintègre un logiciel interne permettant de vérifier l'identité de la personne souhaitant accéder à un compte Google.Son mode de fonctionnement est très simple. L'utilisateur entre son mot de passe à la connexion puis il lui est demandé de brancher la clé USB à son ordinateur ou de connecter sa clé Bluetooth si il se connecte sur son appareil mobile. C'est la clé qui confirme alors la connexion et permet à l'utilisateur d'accéder à ses données.Cette méthode rappelle l'identification à deux facteurs que nous connaissions actuellement avec un code envoyé sur le téléphone mobile de l'internaute pour l'identifier. Cette technique est indispensable pour sécuriser ses données mais reste moins fiable qu'un objet physique comme cette simple clé.La Titan Security Key est conçue selon les standards de l'alliance FIDO (), ce qui permettra à l'utilisateur de l'utiliser avec tous les autres services en ligne adoptant cette technologie. On peut citer Facebook qui va prochainement intégrer ce type de sécurité.La clé de Google sera proposée à 20$ pour la version USB et 25$ pour le modèle Bluetooth. Elle sera réservée durant un temps aux utilisateurs Google Cloud avant d'être déployée au plus grand public dans les prochains mois.