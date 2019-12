Facebook : le Brésil lui inflige 1,5 million d’euros d'amende pour un partage abusif des données

© AlexandraPopova / Shutterstock.com

443 000 utilisateurs brésiliens lésés par les pratiques du réseau social

Plusieurs amendes pour Facebook en 2019

Facebook n'en a visiblement pas fini avec le scandale Cambridge Analytica . Lundi 30 décembre, le ministère brésilien de la Justice a annoncé avoir infligé une amende de 6,6 millions de reais (soit environ 1,5 million d'euros) au réseau social fondé par Mark Zuckerberg. Le gouvernement local accuse l'entreprise d'avoir partagé des données d'utilisateurs de façon indue.En charge de l'instruction, le Département de protection et défense du consommateur (DPDC), rattaché au ministère de la Justice du pays, a précisé que Facebook a permis à la sulfureuse société Cambridge Analytica d'avoir accès aux données personnelles de 443 000 internautes brésiliens ayant téléchargé l'application de tests psychologiques « thisisyourdigitallife ». Une pratique qualifiée d' «» par la justice brésilienne, qui reproche à Facebook de ne pas avoir fourni aux abonnés les informations nécessaires concernant les paramètres de confidentialité par défaut.Dans un communiqué de presse publié en marge de l'annonce de la décision, Facebook a indiqué être en train d'évaluer les options juridiques à sa disposition. Le réseau social affirme qu'il n'y avait «». Affirmant se concentrer sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs, la société indique avoir «» dans sa plateforme, «».Facebook a dix jours pour faire appel de la décision prononcée par le ministère de la Justice brésilien. À défaut, le géant américain a un mois pour s'acquitter de l'amende.La firme de Menlo Park a enquillé les amendes en 2019. La plus spectaculaire étant celle infligée par la FTC, l'autorité de concurrence américaine, qui a condamné Facebook, le 24 juillet, à une amende de 5 milliards de dollars , pour avoir mal protégé les données personnelles de ses utilisateurs. À ce jour, il s'agit de la plus lourde sanction jamais infligée à une société pour le chef de violation de la vie privée. Un peu plus récemment, le 2 juillet, l'Allemagne avait aussi infligé une amende à Facebook, plus faible certes (2 millions d'euros) pour ne pas avoir communiqué le nombre de contenus illégaux que la société supprime sur sa plateforme.