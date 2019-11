Facebook Pay, un nouveau système de paiement pour toutes les messageries du groupe

Un système de paiement mobile traditionnel commun à toutes les applications Facebook



Mark Zuckerberg n'en démord pas : il veut se faire une place dans l'univers du paiement mobile. Alors que son projet de cryptomonnaie Libra a pris du plomb dans l'aile , avec le départ de plusieurs membres fondateurs , Facebook ne se décourage pas et annonce le lancement de Facebook Pay.Le système de paiement mobile sera intégré aux quatre plateformes majeures du groupe, Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. Il permettra à la fois de s'envoyer de l'argent entre amis, mais aussi d'acheter des produits sur Instagram, sur le Marketplace de Facebook ou de participer à des collectes de fonds.Les utilisateurs pourront ajouter leur propre carte de crédit ou leur compte PayPal pour réaliser leurs transactions. Facebook indique que Facebook Pay sera séparé de Calibra, le système de paiement lié à la cryptomonnaie qui sera disponible dans plusieurs mois.Pour le moment seuls les utilisateurs américains pourront lier leur moyen de paiement à Facebook Pay et ne pourront l'utiliser qu'à travers Facebook et Messenger. Le groupe prévoit un déploiement dans d'autres pays dans les prochains mois.», explique Deborah Liu, Vice-présidente du marché et du commerce chez Facebook. «».L'entreprise compte sur ses plusieurs milliards d'utilisateurs pour réussir à imposer sa solution de paiement et diversifier ses sources de revenus. Avec ce système plus traditionnel, Facebook a désormais le temps de convaincre les régulateurs de la pertinence de sa cryptomonnaie sans rater l'opportunité de grappiller quelques parts du marché du paiement mobile.