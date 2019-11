Libra va mettre des années à se développer, selon un cadre de Calibra

Libra, ce n'est pas un social media

Calibra, la filiale financière de Facebook

Source : CoinDesk

La cryptomonnaie de Facebook , qui a subi ces dernières semaines une volée de critiques , pourrait mettre «» à se développer, selon Kevin Weil, vice-président à la direction des produits de Calibra.Kevin Weil s'est exprimé sur le sujet à l'occasion du Web Summit, un salon sur l'économie numérique qui se tient chaque année à Lisbonne, au Portugal.Libra «», a affirmé le vice président en charge de la direction des produits de Calibra, mardi 5 novembre, lors d'un débat sur les cryptomonnaies rapporté par la chaîne CNBC Selon lui, la Libra Association, c'est-à-dire l'ensemble des partenaires accompagnant Facebook dans ce projet, reste déterminé à lancer la cryptomonnaie malgré les récentes défections et les réserves du Congrès . «», a voulu rassurer Kevin Weil.Calibra, c'est aussi le nom de la discrète filiale financière lancée par Mark Zuckerberg en parallèle du projet Libra. Comme le racontent Les Échos dans un article détaillé sur cette discrète entreprise dirigée par David Marcus, père du projet Libra, Calibra est la pièce maîtresse du projet de Facebook.Elle devra gérer toutes les activités de l'entreprise en lien avec Libra, c'est-à-dire qu'une application Calibra sera disponible sur iOS et Android (compatible en natif avec Messenger et Whatsapp ) pour gérer ses actifs Libra. Un portefeuille numérique, donc, en totalité détenu par Facebook, permettant aussi d'acheter directement aux partenaires du projet comme Uber Spotify ou Free