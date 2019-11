Surprise ! Facebook encore touché par une faille de sécurité liée à l'une de ses API

Une API mal configurée laisse s'échapper les profils complets des membres des groupes



Comme à son habitude, Facebook s'excuse et promet de faire mieux la prochaine fois



Source : CBR

Et encore un nouveau problème de protection des données personnelles pour Facebook. Le réseau social a indiqué dans un billet de blog qu'une centaine d'applications avait conservé un accès complet aux informations des membres de groupes créés sur la plateforme.C'est à la suite d'un audit interne que les équipes de Facebook ont repéré que les API (interfaces de programmation) des groupes continuaient à partager de nombreuses données alors que l'entreprise les avait modifiées en avril 2018, suite au scandale Cambridge Analytica.Les développeurs d'applications ne devaient plus recevoir que le nom du groupe, le nombre d'utilisateurs et le contenu des publications partagées. Ils pouvaient également recevoir les informations précises d'une personne, mais seulement si elle avait accepté de les partager avec l'application.Pourtant une dizaine de ces applications continuaient de siphonner une grande partie des données personnelles des membres de groupes il y a encore 60 jours. Ces services étaient pour la plupart des applications permettant de partager plus facilement des vidéos avec les membres d'un groupe.Facebook assure qu'il n'a aucune preuve d'abus de la part de ses partenaires mais va tout de même lancer des vérifications afin de voir de quelle manière les données personnelles ont été utilisées par les développeurs tiers. Le réseau leur a également demandé de supprimer toutes les informations en leur possession.Pour corriger le problème, le réseau social a également supprimé ces accès vers les groupes et les applications ne pourront plus y collecter aucune information personnelle.Facebook a signé en juillet un accord avec la Federal Trade Commission, condamnant le réseau social à 5 milliards de dollars d'amende pour sa gestion calamiteuse des données personnelles de ses utilisateurs.Konstantinos Papamiltiadis, Directeur des partenariats pour Facebook, explique justement qu'après cette amende record le réseau social s'est engagé à plus de transparence et de contrôle : «».On peut donc s'attendre à de nouvelles révélations sur la gestion de la vie privée des abonnés à Facebook dans les prochaines semaines, le temps de poursuivre ce grand nettoyage.