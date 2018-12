Facebook négocierait avec HBO pour une possible diffusion de GoT sur sa plateforme

Devenir un hub vidéo incontournable

Une stratégie appliquée en France ?

Une petite révolution est-elle à venir chez? La question prend toute sa légitimité au regard des informations publiées par Recode , dont certaines sources industrielles lui ont fait part de négociations organisées entre Facebook et plusieurs chaînes de télévision payantes américaines : HBO, Showtime et Starz. Les pourparlers reposeraient ainsi surdesdites chaînes directement sur la plateforme de M. Zuckerberg.Si ce système existe déjà dans le milieu de l'audiovisuel - Amazon, notamment -, ce seraitpour le réseau social le plus populaire du monde. Facebook disposerait ainside séries au succès interplanétaire, à l'image de, propriété de HBO. Mais attention, seuls les clients abonnés à la chaîne auront accès aux programmes mis en avant sur Facebook.En théorie, les émissions et autres films diffusés prendront placede l'application et du site. Les internautes américains ne devraient cependant pas patienter trop longuement si un accord prend forme, puisque celui-ci pourrait être effectif dans la première moitié de l'année 2019. Facebook, qui cherche à se faire une place dans le marché de l'audiovisuel, deviendrait un peu plus, à même de proposer des contenus long format.Si le marché américain semble, à l'heure actuelle, le seul concerné, la multinationale américaine pourraitaux autres pays du monde. En France, la firme californienne pourrait, par exemple, se rapprocher de chaînes sportives payantes telles que BeIN Sports et RMC Sport, de sorte à broadcaster des matchs de foot directement sur la plateforme.