Facebook permet désormais de partager des listes de produits et des wishlists

Partager des listes d'idées cadeaux pour Noël

Des collections collaboratives

Source : CNET

Voilà une news concernant Facebook et ce n'est pas un scandale ! Il s'agit en effet d'une nouvelle fonctionnalité. Vous connaissiez peut-être la possibilité d'enregistrer des posts pour les regarder plus tard et les regrouper en «». Désormais, vous pourrezLa fonctionnalité n'est donc qu'un prolongement de l'outil « Enregistrement » déjà existant. Si vous voyez un post intéressant sur votre fil d'actualité, vous pouvezet l'enregistrer dans une collection, ou en créer une nouvelle. Mais à présent, lorsque vous consulterez votre liste, vous pourrez cliquer sur « Inviter », pourd'avoir accès à ces items.Le timing choisi par Facebook n'est certainement pas aléatoire et la vidéo publiée par la plateforme sociale le prouve. L'idée est notamment de profiter de cette fonctionnalité pour créer desà partager avec vos proches, afin de limiter les risques de cadeaux moisis.Mais attention : lorsque vous invitez un ami à rejoindre une collection, celui-ci peut également y ajouter du contenu. Vérifiez donc ce que vos proches enregistrent, si vous ne voulez pas vous retrouver avec une compilation de Jul sous le sapin (ou de tout autre artiste que vous abhorrez).L'idée de cetteest de permettre aux utilisateurs de contribuer à des listes, comme des recettes de cuisine, des playlists de vidéos drôles, ou encore les meilleurs sites d'actu high-tech (pensez notamment à l'un d'entre eux, qui commence par « Club » et qui finit par « ic »).La fonctionnalité est en cours de déploiement, donc vous pouvez dès à présent commencer à établir votre liste pour le Père Noël.