Facebook : un nouveau bug a dévoilé les informations personnelles des utilisateurs

Le moteur de recherche permettait d'en savoir beaucoup sur les utilisateurs

Source : Engadget

Décidément, 2018 restera une année noire pour le réseau social. L'entreprise de Mark Zuckerberg, accusée à plusieurs reprises de manquements à la sécurité desde ses utilisateurs, a été à nouveau victime d'unqui a permis a des sites web d'accéder à des informations comme les centres d'intérêt des visiteurs, et de leurs amis.Ron Massas, chercheur en sécurité, a constaté que Facebook ne protégeait pas les recherches effectuées via le, son moteur de recherche maison permettant de fournir des résultats à des questions écrites en langage naturel.Pour exploiter cette, aujourd'hui résorbée par Facebook, il suffisait de créer une fausse page web. L'utilisateur cliquait sur cette dernière, ce qui ouvrait un pop-up ou un nouvel onglet l'amenant sur le champ de recherche Facebook, et les pirates auraient pu utiliser un(qui permet aux utilisateurs d'incorporer des contenus tiers dans des pages Web) pour collecter des informations personnelles selon les requêtes utilisées.Les pirates pouvaient avoir ainsi manipulé les recherches dans le Graph afin de savoir si les utilisateurs concernés aimaient ou non une page, et d'en déduire leurs centres d'intérêt et leurs hobbies.Le bug a été résolu quelques jours après sa découverte par Ron Massas, qui a prévenu l'entreprise immédiatement. Mais cet énième épisode montre bien aujourd'hui l'ampleur de la tache qu'il reste à accomplir à Facebook afin de regagner la confiance de ses utilisateurs.