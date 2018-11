Facebook va partager ses techniques de modération avec le gouvernement français

Facebook ouvre ses portes au gouvernement

Objectif : s'épargner une régulation contraignante en France

C'est une première mondiale.va autoriser des agents du gouvernement français à accéder et consulter les outils mis en place par le réseau social afin de repérer et modérer les contenus haineux, racistes, sexistes et homophobes.C'est le Président de la Républiquequi en a fait l'annonce ce lundi 12 novembre lors d'un discours à l'occasion du Forum sur la gouvernance de l'Internet. «», a indiqué M. Macron.Le groupe de travail mis en place par le gouvernement comprendra une dizaines de personnes, dont la moitié composée d'employés de Facebook. Les autres seront des ingénieurs, des juristes et d'autres spécialistes du numérique.Pour l'Elysée, selon Le Monde , l'expérience sera une manière d'«» et d'instaurer un dialogue constant entre le groupe de Mark Zuckerberg et le régulateur.Le chef de l'Etat prône la collaboration entre les grands groupes de tech et les Etats et les incite à prendre les devants afin d'éviter le vote de lois trop contraignantes pour ces derniers.De son côté, Facebook souhaite prouver à l'Etat français que la modération des contenus de plus de 2 milliards d'abonnés est une tâche délicate, qui peut parfois amener à des erreurs ou des manquements. Le réseau social espère donc éviter uneplus lourde en la matière en ouvrant les portes aux équipes du gouvernement.