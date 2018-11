Facebook finance la formation de journalistes au Royaume-Uni pour enrayer les fake news

Crédit image : Shutterstock.com

Réinsérer de l'information là elle avait disparue

Facebook milite pour un journalisme de qualité et lutte contre les fake news

Dans le cadre de son « Journalism Project » lancé en 2017, dévoilé ce lundi les détails de son projet d'informations communautaires pour le Royaume-Uni. Le réseau social au pouce bleu lance le fondspour soutenir le journalisme local outre-Manche. L'investissement, d'un montant de, soit un peu plus de 5 millions d'euros, permettra au National Council for the Training of Journalists (Conseil national pour la formation des journalistes ou NCTJ), qui est un peu l'équivalent du CFJ Paris ou de l'ESJ Lille en France, de former environ 80 journalistes.À travers ce financement, qui constitue une première mondiale, Facebook entend encourager la production de davantage de reportages dans, et ainsi permettre de nouveau la bonne diffusion des informations aux communautés dépourvues de systèmes d'information de proximité., confirme Karyn Fleeting, responsable de l'audience de Reach PLC, un groupe de presse anglais.Dans un communiqué, Facebook précise que le processus de candidature démarrera au début de l'année 2019. Entre-temps, le NCTJ ainsi que différents groupes de presse britanniques (Newquest, JPIMedia...) vont parcourir différentes universités, écoles et événements du secteur du Royaume-Uni pour promouvoir le projet età franchir le pas., affirme Karyn Fleeting.La formation promet d'être complète et sera dispensée par le NCTJ. Les diplômés recevront une qualification nationale en journalisme pour les journalistes communautaires. Ils auront par ailleurs accès à des formations de Facebook orientées sur les compétences numériques.De manière plus implicite, Facebook se garde bien de rappeler ce point dans son communiqué : mais ce fonds doit contribuer àpar son réseau social depuis plusieurs années : celle d'être devenuet autres informations trompeuses. Outre la lutte contre les contenus liés au terrorisme, la promotion d'un journalisme de qualité et la disparition des fausses informations sont devenues des chantiers majeurs pour l'entreprise de Mark Zuckerberg. Et à celles ou ceux qui redoutent l'intervention d'un fonds privé et parfois sulfureux dans son éthique, n'oublions pas que de nombreuses écoles reposent sur un financement privé.