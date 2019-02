Facebook détecte les potentiels dealers de drogue grâce à l'IA

L'intelligence artificielle contre le crime

Une solution contre la crise américaine des opioïdes ?

Source : Techradar

Cette IA peut donc repérer les images liées à la drogue qui ont été postées par des utilisateurs.Cette technique permet de les détecter avant même qu'elles ne soient signalées par d'autres internautes comme étant du contenu inapproprié. La nouvelle manière procéder permettra notamment aux modérateurs humains de se consacrer à d'autres tâches, comme trouver des pages, des groupes ou encore des hashtags en rapport avec la drogue.Kevin Martin, en charge de la politique publique américaine chez Facebook, a expliqué le fonctionnement de cette intelligence artificielle : «».Dans le même temps, Facebook a rejoint Twitter et Google dans le but de former une coalition nommée « Tech Together ». Elle aura pour but de lutter contre la crise liée à l'addiction aux opioïdes (substances psychotropes comme l'héroïne par exemple), qui toucherait plus de deux millions d'américains à l'heure actuelle. D'après les autorités, ces addictions auraient causé la mort de plus de 49 000 citoyens américains l'année dernière.D'après Kevin Martin, les plus gros acteurs d'internet, tels que Facebook et Google, travailleront ensemble pour offrir les ressources nécessaires afin d'aider les personnes victimes des différentes addictions liées à la drogue. Un tâche qui semble presque impossible...