Facebook Messenger teste une fonctionnalité d’annulation de message

Supprimez définitivement vos messages, comme Mark Zuckerberg

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!



Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 12 octobre 2018

Une fonctionnalité limitée dans le temps

Annoncée il y a un peu plus de six alors que TechCrunch révélait, en plein scandale Cambridge Analytica , que Mark Zuckerberg pouvait supprimer ses propres messages, cette fonctionnalité pourrait bien apparaitre dès la prochaine mise à jour de Facebook Messenger.Comme souvent, c'est la célèbre blogueuse Techqui est à l'origine de cette fuite concernant la messagerie instantanée de Facebook. Elle aurait en effet découvert la fonctionnalité d'annulation d'envoi en analysant le code de Messenger sous Android comme elle le montre dans ce tweet grâce à une capture d'écran. On peut en effet remarquer qu'un nouveau bouton «» (annuler l'envoi) apparait à côté du classique «» (supprimer).À l'heure actuelle, le bouton « supprimer » n'est utile que pour faire disparaitre un message de votre côté, sur votre propre compte. L'annulation d'envoi ferait disparaitre le message sur votre historique de conversation, mais aussi sur celui de votre interlocuteur.Dans un autre tweet, Jane Manchun Wong précise que les utilisateurs de Messenger ne pourront plus annuler l'envoi du message après un certain laps de temps. Une limite nécessaire, à l'instar de Gmail qui propose une fonctionnalité similaire, pour éviter la suppression de preuves lorsqu'un utilisateur se fait harceler par exemple !Rien n'est encore officiel, mais un responsable chez Facebook a confié à TechCrunch : «». En outre, Facebook a réagi dans la foulée à cette découverte de la blogueuse en annonçant être effectivement en train de tester la fonctionnalité d'annulation d'envoi en interne.