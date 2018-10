Facebook : des données de 29 millions de comptes récupérées par les pirates

Une vulnérabilité en provenance de 3 différents bugs

La découverte de la faille

Près de 30 millions de comptes effectivement touchés

Méthodologie de l'attaque

Accès à des données personnelles



Votre compte a t'il été impacté ?



En complément du communiqué publié dans la newsroom Facebook, l'entreprise a également publié une note relative à l'incident , qui vous permet, avec le peu de recul quant à l'impact de l'incident, de vous confirmer si votre compte a été touché par ce piratage.

Modifié le 13/10/2018 à 15h08

Il y a quelques semaines, le groupe annonçait avoir subi une attaque informatique d'une envergure sans précédent. Une attaque informatique exploitant une faille qui aurait permis le piratage de pas moins de 50 millions de comptes à travers le monde.Hier, le géant américain a rendu publique différentes informations concernant ladite attaque, par le biais de sa Newsroom Facebook commence en indiquant tout d'abord que la vulnérabilité utilisée par les pirates était présente sur le réseau social depuis juillet 2017. Une vulnérabilité étant le résultat d'une interaction entre 3 failles distinctes :Le réseau social explique ensuite la façon dont il s'est aperçu du problème, notamment en observant un pic d'activité inhabituel :Facebook indique également qu'après avoir compris d'où venait le problème, la fonction "voir en tant que" a été désactivée.Bien que les premières communications évoquaient près de 50 millions de comptes piratés, Facebook explique qu'il n'y en aurait finalement eu "que" 30 millions.Puis vient le moment de l'explication concernant l'attaque elle-même, c'est-à-dire la méthode que les pirates ont utilisé afin de s'approprier les fameuxUne méthode qui a permis aux pirates de pouvoir charger les profils des personnes touchées, mais par le biais de l'option "voir en tant que".En d'autres termes, ils n'ont alors eu accès qu'aux calendriers, listes d'amis, groupes dont les comptes étaient membres, ainsi que les noms des personnes avec qui il y avait eu conversation via Messenger, sans pour autant avoir accès aux dites conversations.La firme précise cependant que dans le cas où l'un des comptes piratés était administrateur d'un groupe ou d'une page, et seulement dans ce cas, les pirates ont eu accès au contenu des conversations de ladite page.Facebook poursuit en expliquant que les 400 000 utilisateurs touchés de base ont permis de voler lesd'un total de 30 millions de comptes.Parmi ces 30 millions de profils hackés, le réseau social explique que les pirates ont eu accès aux noms et coordonnées de 15 millions d'entre eux.Pour les 14 millions d'autres, les pirates ont pu consulter les données suivantes :Enfin, pour le million d'utilisateurs restant, la vulnérabilité n'aurait permis d'accéder à aucune donnée.