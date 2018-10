Facebook : comment vérifier si votre compte a été piraté

Histoire d'être rassuré...

Le 14 septembre 2018, les ingénieurs de chezont noté un pic d'activité inhabituel qui a entraîné l'ouverture d'une enquête interne. Quelques jours plus tard, le 25 septembre, le réseau social a compris qu'il avait été victime d'une cyberattaque de masse causée par une « vulnérabilité générée par l'interaction complexe de trois bogues » du système qui génère des jetons d'accès, jetons que l'on peut apparenter à des clés numériques. Les hackers avaient utilisé la fonction « Aperçu de mon profil » pour récupérer les données (e-mail, numéro de téléphone, ville natale, date de naissance, sexe, religion...) de dizaines de millions de comptes à travers le monde.Le 28 septembre, des millions d'utilisateurs ont aussi été prévenus avoir été déconnectés du réseau. Facebook a d'ailleurs fait preuve de transparence à ce moment-là en évoquant les raisons de cette coupure, et il est désormais tout à fait possible de vérifier par vous-même si votre compte a été exposé au danger.Si vous souhaitez être rassuré et savoir si votre compte a été hacké, vous pouvez vous rendre, tout en étant connecté sur le réseau social. Une fois dessus, rendez-vous en bas de page, où vous apercevrez un petit encadré bleu « Is my Facebook account impacted by this security issue? ». Si le message suivant s'affiche......c'est que tout danger est écarté de votre côté. Vous pourrez ainsi tranquillement poursuivre votre navigation sur Facebook.