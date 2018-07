Facebook a débloqué par erreur des milliers de comptes indésirables

Une transparence tardive

03/07/2018

Ce nouveau tollé,s'en serait bien passé. Annoncé lundi via un post sur son blog officiel , cette nouvelle déconvenue pour le réseau social a permis à des centaines de comptes bloqués d'envoyer des messages aux personnes à l'origine du blocage.Comme promis aux autorités après le scandale, Facebook opte désormais pour la transparence. Une attitude à saluer... même si on s'interroge sur la péremption de ce genre de "transparence", un mois après le déroulement de ce bug.Du reste, Facebook rassure : aucun contact préalablement bloqué n'a été remis dans les listes d'amis. Les comptes concernés ont simplement pu envoyer des messages suraux personnes qui les ont bloqué.Les personnes temporairement débloquées n'ont pas pu accéder aux publications des comptes ayant émis le blocage.Côté chiffre, Facebook estime que, sur les 800 000 comptes touchés par ce bug, 83% n'ont eu qu'un seul et unique contact temporairement débloqué.Clos le 5 juin dernier, l'incident n'a laissé aucune trace sur les comptes touchés. Le réseau social encourage tout de même ses utilisateurs à aller vérifier ses listes de comptes bloqués, afin de s'assurer que le compte y est.