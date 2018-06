Publicité, gestion des pages… Facebook en quête de transparence

Les pages ne peuvent presque plus cacher grand-chose à leurs abonnés

Modifié le 29/06/2018 à 12h01

Il suffit de quelques clics ou tapotages sur nos écrans pour s'apercevoir des changements que Facebook vient d'effectuer. Désormais, la plateforme nous offre une meilleure visibilité de l'administration des pages par celles et ceux qui les gèrent (entreprises, personnalités publiques etc.), mais aussi une réelle transparence sur les publicités qu'elles diffusent.Finies les cachotteries. Dans un souci de transparence , Facebook s'active et propose deux nouvelles « fonctionnalités » pour en savoir un peu plus sur les pages que nous décidons de suivre au quotidien. Désormais, lorsque vous visitez une page, vous remarquerez une petite bulle longiligne « Infos et publicités » apparaître en haut de celle-ci, avec un petit point « i » pour information. Une fois sur la page, deux options s'offrent à vous.La première permet d'obtenir des informations sur l'historique de la page. Sur l'onglet « informations sur la page », il est possible retrouver la date de création de la page, mais surtout de prendre connaissance de l'historique complet des changements de nom de cette dernière. Dans notre cas présent, vous remarquerez que la page de l'épicerie Jasper's Market a changé 5 fois de nom depuis sa création il y a 8 ans.La seconde option consiste à voir les publicités actives, celles qui sont diffusées sur Facebook, Instagram et Messenger, notamment celles qui ne sont pas directement adressées aux utilisateurs. Facebook a un discours clair sur le sujet : « Nous vous diffusons ces publicités même si vous ne faites pas partie de l'audience ciblée pour vous donner plus d'informations sur la façon dont la page utilise les publicités Facebook. » Depuis cet onglet, il est donc possible de visualiser la publicité, avec son texte et contenu créatif, mais aussi de la signaler, si vous jugez qu'elle fait état d'un élément suspect, en cliquant sur « Signaler la publicité ».Précisions que ces deux mesures sont visibles sur mobile mais aussi sur PC, même si elles sont moins intuitives. Grâce à ces mesures, Facebook encourage ainsi les annonceurs à se responsabiliser davantage, de façon à concevoir des publicités susceptibles de créer une expérience adaptée à son destinataire, et pour éviter les abus. Le réseau social affirme vouloir continuer ses « démarches en matière de transparence. »