Marre des yeux fermés sur les photos ? Une IA Facebook a la solution

Un algorithme qui vous ouvre les yeux

Une intelligence qui apprend par l'exemple

Modifié le 22/06/2018 à 17h15

Les chercheurs, Brian Dolhansky et Cristian Canton Ferror présenteront leur intelligence artificielle lors de la «» la semaine prochaine.Sur le principe, le dispositif agit comme un trompe l'œil. L'algorithme analyse les yeux à partir de photos de références puis remplace les yeux fermés par des yeux ouverts ayant la bonne forme.Des tests ont été faits auprès d'un panel entre des photos retouchées par l'IA et les originales. Les personnes ont bien souvent confondu les deux ou n'ont pas su déterminer si la photo avait été modifiée ou non.Dans ce cas-ci, l'IA utilise un « réseau antagoniste génératif » («») pour modifier les images. Un système apprend à reconnaitre les visages puis l'IA cherche à modifier de la manière la plus adaptée possible l'image par rapport à des modèles donnés.Le procédé existe déjà, par exemple sur Photoshop, même s'il est moins évolué. Facebook prétend remédier au manque d'intelligence des algorithmes concurrents. Et il faut bien dire que le résultat semble plutôt convainquant.