Facebook Messenger : les publicités vidéo arrivent

Publicités vidéo : Facebook promet de veiller au confort des utilisateurs

Des publicités vidéo qui marchent, le Saint Graal pour Facebook

Modifié le 21/06/2018 à 10h44

La présence de publicités vidéo entre les différentes conversations risque de paraître intrusive, mais Facebook promet d'être vigilant quand à la réception que les utilisateurs réserveront à cette nouveauté.Selon les informations de, à compter du 25 juin 2018 Facebook commencera à afficher des publicités vidéo au sein même de son application Messenger. L'annonce a été faite par Stefanos Loukakos, le responsable de la publicité au sein de Messenger. La lecture de vidéos se fera d'elle-même. Cette pratique frustrante des annonceurs est déjà largement décriée sur Internet, même Google Chrome a entrepris de bloquer la lecture automatique de vidéos pour les utilisateurs qui le souhaitent.Facebook souhaite néanmoins expérimenter l'autoplay et ne se voit pas arrêter à moins que cette nouveauté n'influence négativement le nombre ou l'intensité des échanges. En d'autres termes, comme à son habitude, Facebook basera toute décision de retrait de cette nouveauté sur des statistiques.», a déclaré Stefanos Loukakos à Recode.L'intégration de publicités vidéo est une démarche logique de la part de Facebook, dans la mesure où ces publicités sont remarquées par les utilisateurs, qu'ils s'en souviennent et qu'ils y cliquent plus souvent que sur des publicités statiques. Et, conséquence logique, ce type de publicités se vend plus cher auprès des annonceurs.