Facebook présente deux nouveaux Portal, dont un modèle portable sur batterie

Avec Portal Go, Facebook propose son premier écran « portable ». En effet, ce dernier fonctionne sur batterie et peut ainsi être déplacé dans toute la maison (et ailleurs). Côté recharge, il suffit de poser le Portal Go sur la base de chargement fournie, et c'est tout.

Ce Portal Go dispose d'un écran de 10" et d'une caméra de 12 mégapixels, sans oublier un haut-parleur digne de ce nom, l'objectif principal du dispositif étant la vidéoconférence et les appels vidéo entre amis/famille. Évidemment, Facebook rappelle qu'un Portal peut aussi permettre d'écouter sa musique favorite ou simplement faire office de cadre photo numérique.