C'est officiel, Qwant sera le moteur de recherche de l'administration française

Qwant plébiscité par les services publics et les entreprises

Qwant respecte mieux la vie privée des utilisateurs

Source : Qwant

On le savait depuis le dernier salon Vivatech, lors duquel Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé du Numérique , avait annoncé la nouvelle, c'est désormais confirmé : le Français Qwant devient le moteur de recherche officiel des directions des systèmes d'information (DSI) de l'État et de l'administration française. Il s'agira donc de la solution proposée par défaut sur les ordinateurs utilisés par les fonctionnaires.Dans un communiqué publié ce 10 janvier 2019, Qwant indique qu'une note a été envoyée aux administrations par la direction interministérielle du numérique (DINUM) pour qu'elles commencent à procéder au changement. D'autres acteurs publics avaient déjà fait ce choix auparavant : l'Assemblée Nationale, le Conseil Économique, Social et Environnemental, le Ministère des Armées, le CNES, le CEA ou la Banque de France par exemple. De nombreuses municipalités, les départements et les régions ont également adopté ou sont en train de basculer vers le moteur de recherche.Et dans les entreprises privées aussi on commence à se mettre à Qwant. Parmi elles, on retrouve des grands noms comme Thalès, Safran, Crédit Agricole, BNP Paribas, Caisse d'Épargne, France Télévisions, Allianz, Groupe Nice Matin, Michelin France... Il y a quelques mois, Qwant devenait le moteur de recherche de la messagerie Rakuten Viber en France . Ajoutons à cela les particuliers qui cherchent à trouver une alternative à Google , et on arrive à une part de marché de 4 à 5 % pour les recherches effectuées en France.Qwant rappelle que le choix de l'État d'utiliser ses services résulte «». Les services de l'État avaient dressé «». Ils ont jugé que «» est Qwant, notamment quant aux questions relatives à la protection des données personnelles.», a réagi Eric Léandri, co-fondateur de Qwant.», a ajouté Jean-Claude Ghinozzi, qui doit remplacer Eric Léandri à la tête du moteur de recherche ce 15 janvier 2020.