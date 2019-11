LeKiosk, premier service de streaming d'information en France, devient Cafeyn

© Cafeyn

Cafeyn veut s'affirmer comme la plateforme de l'information de qualité

Treize ans après sa création, LeKiosk a décidé de procéder à un rafraîchissement de coupe en changeant de nom pour devenir « Cafeyn. » Premier service de streaming d'information en France, avec plus d'un million d'utilisateurs actifs par mois, Cafeyn accompagne son changement de nom d'une nouvelle identité visuelle, basée sur un slogan lui-aussi inédit :Avec deux sucres pour nous s'il vous plaît.Cafeyn souhaite désormais promouvoir une expériencequi puisse permettre aux lecteurs de se concentrerSouhaitant piquer la curiosité de ses utilisateurs, le service arbore d'ailleurs un œil dans son tout nouveau logo.La plateforme, en pleine croissance avec un chiffre d'affaires multiplié par cinq en trois ans , entend s'affirmer au sein de l'information de qualité, troisième pan majeur du streaming avec la vidéo à la demande et la musique. Pour cela, elle propose une large bibliothèque de contenus ornée de plus de 1 600 titres de presse, accessibles en illimité pour 9,99 euros par mois.Mais surtout, ce changement d'identité est destiné à développer la marque à l'international. Le service, déjà présent en Italie, aux Caraïbes, à Madagascar et plus récemment au Royaume-Uni, espère s'intégrer sur différents marchés du monde grâce à sa nouvelle version.