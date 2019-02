Gmail bloque 100 millions de spams supplémentaires par jour grâce à l'IA

TensorFlow à la rescousse !

Avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde voit évidemment transiter des millions de données chaque jour. Des mails classiques certes, mais aussi, heureusement filtrés à hauteur de 99,99 % (selon Google) par le système. En utilisant son outillancé en 2015, Google annonce être en mesure de bloquer pas moins de 100 millions de messages supplémentaires.Animé par une intelligence artificielle qui se charge d'analyser le flux des messages, TensorFlow est désormais en mesure de, avec évidemment la promesse de ne jamais bloquer un mail légitime. Un filtre anti-spam toujours plus poussé donc, mais également plus personnalisé, puisque ce dernier agit aussi en fonction du comportement de l'utilisateur.À ce propos, Google déclare : «».