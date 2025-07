Baptisé LisaGUI, l'émulateur permet même de lancer quelques applications comme un logiciel de traitement de texte, ou des jeux. Il est possible de créer et sauvegarder des documents, et même de gérer des disquettes virtuelles. Il intègre aussi les limitations techniques de l’époque, comme l’absence de personnalisation avancée de l’interface ou la nécessité d’éjecter les disquettes virtuelles via des menus spécifiques.

Le développeur explique que les pixels de l'Apple Lisa n'étaient pas carrés. Alors pour obtenir les mêmes proportions, il a étiré la zone d’affichage de LisaGUI 1,5 fois plus haute que large. Cela convient aux écrans à haute densité de pixels, mais le rendu peut être déformé sur un écran de résolution plus faible.