Qui est Marc Teyssier ? Découvrez l'ingénieur derrière la coque de smartphone imitant la peau

© Skin-On / Marc Teyssier

Une peau qui ressent et réagit aux pincements, chatouillements et torsions

© Skin-On / Marc Teyssier

Un projet open-source

© Skin-On / Marc Teyssier

Le processus de fabrication de la peau artificielle :



1. Création du calque texturé supérieur

2. Positionnement des électrodes

3. Ajout d'hypoderme

4. Connexion de l'électronique (les électrodes sont connectées, soudées à la plateforme de détection matérielle)

5. Mise en forme de la peau

© Skin-On / Marc Teyssier

Source : INews et interview

Et si les smartphones avaient leur propre peau ? C'est ce qu'un chercheur français, Marc Teyssier, à l'origine du projet et accompagné de collègues de Bristol, de Télécom ParisTech et de la Sorbonne, est parvenu à faire en mettant au point l'interface Skin-On . Il s'agit d'une peau synthétique plus vraie que nature, conçue pour épouser les formes de son téléphone portable, mais pas que.», confie Marc Teyssier à Clubic. La peau qu'il a mise au point est capable de sentir aussi bien les pincements que les chatouillements et les torsions. De quoi faire tomber les barrières entre l'homme et la machine. «», explique-t-il. «».Car au même titre que l'on peut toucher ou caresser quelqu'un pour ressentir ou transmettre des émotions, de façon plus ou moins intime d'ailleurs, «», nous demande le chercheur.», précise Marc Teyssier. Le Français fait alors le parallèle avec la robotique, où des capteurs d'une extrême précision sont utilisés pour détecter le toucher. Leur point faible, pour notre chercheur ? «».Mais alors, comment la peau peut-elle détecter le toucher ? Marc Teyssier et ses collègues ont développé une interface «». Le tout est ensuite moulé dans des couches de silicone, «», confirme le chercheur.Détail ô combien intéressant, le projet développé par Marc Teyssier est open-source. Et il est extensible à d'autres configurations. «» On veut bien le croire.