Alibaba: un écran intelligent pour aider les déficients visuels à faire leurs achats

Un film pour écran sensible à la pression

Un produit prévu pour être adapté à toutes les applications mobiles

Source : TechCrunch

L'des nouvelles technologies aux personnes handicapées est l'un des chantiers majeurs de l'univers de la tech dans les prochaines années. Le géant du e-commercefait partie des acteurs qui aujourd'hui prennent le sujet à bras le corps. Il propose aujourd'hui une technologie simple et abordable permettant d'accéder à son site e-commerce pour des personnes atteintes de troubles de la vue.L'entreprise a mis 15 milliards de dollars sur la dalle pour développer son système et a travaillé en partenariat avec l'université Tsinghua. Il consiste en une feuille de silicone posée sur l'écran du smartphone appelée Smart Touch. Dans cette dernière, trois boutons de chaque côté, sensibles à la pression. Ils permettent d'accéder aux fonctions principales du site web Alibaba comme «» ou «». Les boutons sont en braille pour faciliter l'. Pour éviter toute action faite par erreur, Smart Touch demande un double-tap afin de valider chaque commande.La production de ce film particulier pour écran dene coûte que quelques centimes d'euros, ce qui garantit un prix public très abordable pour une majorité de consommateurs.Pour l'heure, cette technologie n'est compatible qu'avec l'application Alibaba, la place de marché du commerce électronique Taobao et la filiale de paiement Alipay. Mais l'objectif est d'amener de plus en plus d'applications à utiliser ce système. Les boutons sensitifs peuvent être reprogrammés selon l'utilisée et conviennent à tous les services mobiles.Le dispositif Smart Tocuh est utilisable avec les dispositifs d'accessibilité déjà intégrés dans les smartphones, comme la dictée vocale des éléments affichés ou des thèmes de couleurs spécifiques pour les personnes malvoyantes. Il est actuellement en phase active de test avant un lancement prévu pour le début de l'année 2019.