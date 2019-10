Instagram lance l’application Threads pour garder (encore plus) contact avec vos amis

© Instagram

Une application d'échanges plus privée et personnalisable

La mise à jour de votre statut en temps réel

Après tout, vous n'en aviez pas suffisamment sur votre téléphone, pas vrai ? Avec Threads, Instagram ambitionne néanmoins de simplifier les échanges et d'étendre le champ des possibles en termes d'interactivité. Teasée en août dernier et pensée avant tout comme une « application-compagnon » d'Instagram, Threads fait le lien avec votre liste d'amis proches préalablement établie sur votre compte Instagram.À partir de ces contacts, Threads vous offre la possibilité de partager un certain nombre d'informations avec eux. Géolocalisation, état de votre batterie... et bien entendu messages, photos et vidéos. Le tout, sur un espace incitant davantage les utilisateurs à se tenir mutuellement le crachoir sur le temps long.Car derrière ces fonctionnalités nouvelles se cache aussi et surtout l'ambition pour Facebook de rogner sur le temps que passent les utilisateurs de Snapchat à s'envoyer des messages.Créé, de l'aveu d'Instagram, avec en tête le respect de votre confidentialité, Threads permet à ses utilisateurs d'utiliser des « statuts » afin d'informer continuellement vos contacts de vos faits et gestes.Certains de ces statuts sont contextuels, et peuvent être activés automatiquement par Threads. Par exemple, lorsque l'application détecte que vous êtes en voiture, le statut « 🚘» pourra apparaître pour vos amis proches. Confidentialité, on vous dit.Bien entendu, cette fonctionnalité est totalement optionnelle. Les utilisateurs ont également la possibilité de paramétrer des statuts personnalisés tels que « ✍️».