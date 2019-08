Facebook travaille sur "Threads", une appli-compagnon empruntant à Snapchat et destinée à Instagram

© The Verge

Des outils classiques et... des éléments de localisation mutuelle, pour tout savoir sur ses meilleurs amis

Threads se basera sur la liste d'amis proches établie depuis Instagram

Vous reprendrez bien une petite application estampillée? Le géant du numérique est en train de développer, visant à offrir aux utilisateurs la possibilité de partager toujours plus d'informations, de façon constante, avec leurs amis les plus proches. Selon The Verge, l'outil se destine à être une application-compagnon du réseau social, notamment dû à son important pan photo. Voyons cela plus en détails.Threads devrait permettre aux utilisateurs de. En outre, les fonctionnalités classiques d'une messagerie privée seront rattachées à l'application, qui permettra(un outil caméra prend bien sa place en haut à droite de l'écran), très facilement accessibles depuis l'interface, si l'on se fie aux captures d'écran fournies.Autre détail intéressant, le partage en temps réel des informations sera renforcé par la, selon son activité. Un point vert vite reconnaissable devrait aider en ce sens. Si un ami vient de poster une story, vous pourrez la visualiser directement depuis Threads.Pour donner vie à cette nouvelle application, Facebook compte(onglet que vous pouvez ouvrir en haut à droite de l'appli lorsque vous êtes sur votre page profil), ce qui liera manifestement Threads à « Insta ». Celle-ci, lancée en fin d'année dernière, permet de diffuser ses stories à un cercle d'amis choisis à l'avance uniquement, même si votre compte reste public.Une autre question se pose : celle de la disponibilité de l'application. Pour le moment,, et celle-ci serait en phase de test du côté de Facebook. Si rien n'indique à 100 % qu'elle verra le jour, la tendance semble être à la mise sur le marché, surtout depuis que Mark Zuckerberg a fait savoir, il y a quelques mois, que les messageries privées devaient être considérées comme l'avenir. Dont acte.