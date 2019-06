Vous pourrez bientôt partager votre statut WhatsApp dans vos Stories Facebook (et pas que)

Un nouveau bouton de partage pour WhatsApp

Source : Neowin

Et c'est une nouvelle fonction qui débarque chezpuisqu'il est possible de partager ses Statuts sur d'autres services, comme... mais pas que !Les utilisateurs de WhatsApp ont désormais droit à uneavec la dernière mise à jour : celle de partager un Statut avec d'autres services comme Facebook, mais également Instagram.Histoire de rassurer les plus inquiets de la protection des données privées, WhatsApp se veut le plus transparent possible. L'application de messagerie n'est pas liée aux autres : Facebook, sa maison mère, et Instagram, également propriété du réseau social. Tout repose sur les API de partage des applications.À noter qu'il est également possible desur les plateformes une fois le Statut partagé sur WhatsApp. Un bon moyen de lier les trois services dont les messageries fusionneront prochainement, comme l'a annoncé Mark Zuckerberg.Cette nouvelle fonction, déjà disponible, n'est en revanche proposée qu'en bêta : il faudra donc s'inscrire.