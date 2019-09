Instagram connaît une nouvelle faille de sécurité : le mode privé ne l'est pas vraiment

© Shutterstock

Un accès plutôt simple

La société mère d'Instagram se défend

Vous pensiez vraiment qu'adopter levous assurait l'anonymat ? C'est raté ! Vos publications peuvent en fait être partagées publiquement !a mis en exergue un défaut de sécurité s'appliquant à la gestion des, surLe média constate ainsi qu'avec un navigateur web et quelques clics, il est, mais aussi de télécharger et de partager ces publications censées être « privées ».Il suffit, en effet, d'«» dans le, puis de cliquer sur la section «» afin de récolter l'URL de la publication, ou de la story temporaire,sur le réseau social.Il ne reste alors plus qu'à utiliser cette URL pour accéder au contenu supposé être privé. Selon, il serait même possible d'accéder à du contenu supprimé, grâce à cette technique de contournement.Si l'on en croit les déclarations deauprès de, «».Il y a une néanmoins une certaine différence entre avoir accès à du contenu, même supprimé, depuis une URL, et pouvoir garder en mémoire un contenu en prenant une capture d'écran.C'est la deuxième fois qu'est épinglé pour ce type de problème : en 2015 déjà,avait détecté que le contenu d'un compte d'abord public, puis devenu privé, restait accessible sur le web.