Instagram part à l'assaut des contenus propageant des idées anti-vaccin

Instagram ciblera les hashtags où sont publiés de fausses informations

Les personnes étant simplement anti-vaccins ne seront pas écartées

Source : Newscientist

N'essayez plus : #Vaccinesarepoison ou encore #vaccinescauseautism, cessont déjà bloqués !Sibloquait déjà certains termes de hashtags fréquemment utilisés pour partager de fausses informations sur les, désormais le réseau social étend sa politique pour traiter les contenus et publications où figurent des hashtags inoffensifs, en surface.En ajoutant ces hashtags sensibles sur une, Instagram influe sur ce que voient ses utilisateurs : en cherchant le hashtag en question, ils ne verront pas de résultat.La cible d'Instagram est la, son approche respectera donc les opinions de chacun. Toutefois si un utilisateur utilise un hashtag sensible sans pour autant diffuser directement de fausse information, il est tout de même possible que ce hashtag finisse par être suspendu. Cela dépendra du nombre de fois où il aura été utilisé pour véhiculer de fausses informations.Cette annonce arrive après celle de Facebook en février dernier . Des mesures supplémentaires étaient envisagées pour gérer les publications et messages anti-vaccin.Globalement, ces mesures interviennent alors que lesces dernières années. Et puisque l'information passe beaucoup par les réseaux sociaux, on ne peut que saluer l'initiative de ces géants qui se positionnent en faveur de la santé publique.