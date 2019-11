Booking.com transforme une loge de Wembley en chambre d'hôtel pour la finale de l'Euro 2020

Lire aussi :

Source : Communiqué de presse

Ces dernières années, les pure players (des sites ou entreprises qui se sont développés en ligne) du tourisme ont parfois fait preuve d'originalité en proposant à leurs clients de vivre des expériences immersives inoubliables, et en profitant pour au passage s'offrir une belle campagne marketing. Dernièrement, Airbnb a ainsi proposé à ses voyageurs de mener une mission scientifique en Antarctique ou de passer une nuit au Louvre . Cette fois, c'est Booking.com qui s'y colle.La plateforme néerlandaise de réservation d'hébergement en ligne a monté toute une opération visant à offrir à un fan de passer la nuit dans le stade de Wembley, à Londres, pour assister à la finale de l'Euro 2020, qui se tiendra le 12 juillet prochain.Un Français, un Britannique, un Allemand ou un Danois aura l'opportunité, avant d'assister à la finale, de passer une nuit entière avec la personne de son choix, de se doucher le lendemain dans les vestiaires des joueurs avant de prendre son petit-déjeuner sur le terrain, rien que ça. La finale ? Le ou la gagnant(e) la verra en compagne de David Villa, tout récent retraité, meilleur buteur et vainqueur de l'Euro 2008 avec l'Espagne, qui est devenu un ambassadeur du géant du tourisme online.», a réagi l'ancien joueur du FC Barcelone. Alors, tenté ?Pour avoir une chance, Booking.com indique qu'il vous faut réserver un séjour avant le 31 mars 2020 (inclus), avoir plus de 18 ans et cocher la case correspondante lors du processus de réservation. Des prix secondaires seront aussi attribués.